Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de 97 gün sonra sahaya çıkacak ve Keçiörengücü ile karşılaşacak. Her iki takım da ara öncesinde istikrarsız sonuçlara imza atarken, zemin de tedirginlik yaratıyor.<br>TFF 1´inci Lig´de hasret bitiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle liglere ara verilirken, Bursaspor da 97 gün sonra lig mücadelesinde yeniden sahne alacak. 20 Haziran Cumartesi günü Ankara deplasmanında Keçiörengücü´ne konuk olacak Bursa temsilcisi, böylelikle şampiyonluk yolundaki son 6 haftalık serüvenine başlayacak. Takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde çalışmalarını sürdürürken tek düşünceyi ise kalan haftaları galibiyetlerle kapatarak, Süper Lig´e yükselme amacı oluşturuyor.<br>BURSASPOR, SÜPER LİG´İ İSTİYOR<br>Ligde şu ana dek süreçte 28 hafta geride kalırken, Bursaspor şampiyonluk iddiasını koruyor. 46 puana sahip Bursa temsilcisi, 3´üncü basamakta yer alırken; liderin 7 puan, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un ise sadece bir puan gerisinde. Keçiörengücü ise, 35 puanla 10´uncu sırada yer alıyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Ankara temsilcisinin Play-Off umutları da oldukça azalmış durumda.<br>FORM GRAFİKLERİ İSTİKRARSIZ<br>Lige verilen ara sürecine dek her iki takımın da form grafiğine bakıldığında, son maçlarda istedikleri sonuçları elde edemedikleri görülüyor. Bursaspor, son 5 lig maçında yenilmemesine karşın yalnızca bir kez galibiyet çıkarabildi. Diğer 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. Ankara ekibi ise son 6 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 kez kaybeden Keçiörengücü, 3 kez de bir puana razı oldu. Ligin ilk yarısında Bursa´da oynanan maçı ise ev sahibi, 3-1´lik skorla kazanmıştı.<br>BURSASPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ<br>Bursaspor´un son haftalardaki dış saha performansı ise, camiaya umut serpiyor. Bursa ekibi, son 5 lig deplasmanından 3 kez galibiyetle dönmeyi başarırken; birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ankara temsilcisi ise evindeki son 5 lig maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. 3 kez yenilen Keçiörengücü, bir kez de berabere kaldı.<br>"ZEMİN TEDİRGİNLİĞİ"<br>Öte yandan Keçiörengücü-Bursaspor mücadelesinde de sentetik zemin her iki takımı da zorlayacak. Bursasporlu Yevgen Seleznov daha önce yaptığı yaptığı açıklamada, "Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağız, sentetik sahaları var. En son 5 sene önce sentetik sahada oynamıştım" demişti. Ziraat Türkiye Kupası´nda da o dönemin Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, Ankara´da oynadıkları maçın ardından, "Bu saha bizim maç oynamamız için uygun değil. Milyon eurolar verip aldığımız oyuncular... Buzhane gibi bir zemin, sürekli kayan, düşen, pas atamayan, sprint atamayan.... İstenilen pas organizasyonu bir türlü kurulamayan zeminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç oynatması bana göre son derece yanlış ama maalesef bu bize denk geldi" ifadelerini kullanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-12 12:50:16<br>

