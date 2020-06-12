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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor

İHA

Bursa'nın beklediği Diş Hekimliği Fakültesi için Ankara'dan müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi arasında, Afiliasyon protokolü imzalandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "AK Parti ile bir rüya daha gerçek oldu" dedi.

Uludağ Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor

Bursa'nın beklediği Diş Hekimliği Fakültesi için Ankara'dan müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi arasında, Afiliasyon protokolü imzalandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "AK Parti ile bir rüya daha gerçek oldu" dedi.
Ankara'dan Bursa'ya peş peşe müjdeli haberler geliyor. Bursa'nın ulaşım projelerinden sonra eğitim alanında da önemli adımlar atıldı. Bursa U.Ü Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan Afiliasyon protokolü ile süreç tamamlanmış oldu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halil Sağlam ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırlayan Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen ve Zafer Işık, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Muhammed Güven'i makamlarında ziyaret ettiler.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven arasında imzalanan "Afiliasyon" protokolü ile Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılacak. Hastane hem tedavi olarak vatandaşlara hizmet verecek, hem de öğrenci yetiştirecek.
Gelinen noktada Bursa'ya bir önemli hizmetin daha geldiğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "AK Parti ile bir rüya daha gerçekleşmiş oldu. Bursa'mızın ihtiyacı olan Diş Hekimliği Fakültesi'ni kente kazandırmak yine AK Parti iktidarına nasip oldu" dedi.
20202021 eğitim dönemine hazır
Sağlık Bakanlığı ile Uludağ Üniversitesi arasında yapılan protokol ile sürecin tamamlandığına işaret eden Esgin, şunları söyledi:
"Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 eğitim öğretim dönemine hazır hale geldi. Fakültede, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler olarak 2 bölüm açılacak. Üniversitemiz öğretim üyeleri alımlarını yaptı. Ana bilim dalı başkanlarını atamaları da tamamlandı. Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgemizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile öğrencilerimiz nitelikli eğitim görürken hastalarımız da hizmet alacak. Bursa'mıza hayırlı olsun."
Bölgedeki açığı kapatacak
Protokolün imza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise fakültenin açılması adına göreve gelir gelmez yoğun bir iletişim sürecine girdiklerini söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi’nin Bursa, Güney Marmara ve Türkiye adına çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandıklarını vurgulayan
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İlk etapta Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile afiliye bir şekilde öğretim çalışmalarını yürüteceğiz. 20202021 Eğitim Öğretim Dönemi ile birlikte fakültemiz öğretim faaliyetlerine başlayacak. Biz ilk dönemleri Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile birlikte yürüteceğiz. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz eğitimlerini orada yürütecek. Burada hem bizim için hem de hastane yönetimi için bir kazan kazan durumu olacak” diye konuştu.
Bursa, Eskişehir ve Çanakkale arasında tek bir diş hekimliği fakültesinin bulunmadığına işaret eden Kılavuz; “Özellikle hizmet gerektiren hastalarımız mağduriyet yaşıyordu. Fakültemiz bu açığı kapatacaktır. Ayrıca kentimiz bir sanayi şehridir. Üniversitemizin bu dönemde ciddi bir ÜniversiteSanayi işbirliği atağı var. Fakültemiz bu konulara çok müsaittir. Mezuniyet sonrası ürüne dönüştürülebilecek araştırmalar konusunda öğretim üyelerimize çok güveniyorum. Bu ambiyans ve kümelenmeler oluşturulursa, esas görevimiz olan araştırma alanında da güzel çıktılar elde edebileceğimize inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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