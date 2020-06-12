"Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finalistleri belli oldu

“Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE” programı kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen “Etkili Sunum Teknikleri” yarışmasında öğrenciler jüri karşına çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE” programına katılan 20 öğrenci yarı finalde jüri karşısındaydı.

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından verilen eğitimler ve atölyeler sonrası geliştirdikleri fikirleri etkili bir sunum haline getirip bir jüri önünde sundu. Finale kalan 5 (beş) öğrenci ise verilecek birebir eğitim sonrası hazırlayacakları iyileştirmiş sunumlar ile önümüzdeki günlerde son kez jüri karşında sunum yapacaklar.

Her ilde düzenlenecek etkinlik kapsamında Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerine etkili sunum teknikleri üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimler sonrasında elemelerde finale kalan öğrenciler arasında her il birincisine 1.500 TL, ikincisine 1.000 TL, üçüncüsüne 500 TL ve mansiyon olarak son ikiye kalan öğrencilere 250 ‘şer TL para ödülü verilecek.

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