Çınarönü pazarına kavuştu

Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi sâkinlerinin yıllardır beklediği pazar yerini hizmete açtı.

Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan ve 114 esnafın hizmet verdiği açık pazar yerini ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, tezgâh başındaki esnafa hayırlı işler diledi. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile birlikte yeni normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uygulamaları da inceleyen Başkan Yılmaz, hijyen, sosyal mesafe vemaske kullanımı konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Pazar alışverişinde bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yılmaz, eldiven ve maske kullanımı konusunda Yıldırımlılara uyarılarda bulundu. Pazar esnafının ardından Çınarönü Mahalle esnafına da sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Oktay Yılmaz, ‘Hayırlı ve bol kazançlar’ temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyet duyan ilçe esnafı ise desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım’a açık ve kapalı pazaryerleri kazandırmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu çerçevede bir pazaryeri de Çınarönü Mahallemize kazandırdık. Hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı ziyaret etmek adına bugün Çınarönü Mahallemizdeki pazaryerine geldik.Yıldırım Belediyesi olarak binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarının temizliğinden düzenine, kalitesinden güvenliğine, hem esnaf hem de vatandaş memnuniyetine kadar her şeyden sorumluyuz. Bu doğrultuda esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip onları dinleyerek, bizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak ve Yıldırım’a hizmet üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çünkü bizler için önemli olan, Yıldırımlı hemşehrilerimizin refahı, huzuru ve mutluluğu” ifadelerini kulandı.

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