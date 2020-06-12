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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi zabıtadan normalleşme denetimi

İHA

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi zabıtadan normalleşme denetimi

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete açılan kafe, kahvehane ve lokantalarda sosyal mesafe ile hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde işyeri sahipleri, kontrollü normalleşme süresinde sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz çalışmamaları, eldiven takmaları konularında uyarıldı. Ayrıca okey, kağıt ve tavla gibi oyunların oynanmasının yasak olduğu konusunda bilgilendirmede bulunan ekipler, ilçede kurulan pazar yerlerinde de aynı hassasiyeti gösterdi. Halk sağlığını korumak adına özverili bir çalışma ortaya koyan zabıta ekipleri, 111 Haziran tarihleri arasında bin 566 işyeri ve 178 pazar yeri denetlendi. Bunun yanı sıra 32 bin maske dağıtımı yapılırken, 37 pazar alanına 70 adet dezenfektan aparatı konuldu.
Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koronavirüs salgını ülkemizde görüldüğü günden bu yana çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Denetimlerde kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara ikazda bulunurken, kaidelere uyan esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına, hijyen ve temizliğe dikkat edelim. Alınan kararlara riâyet ederek tedbiri asla elden bırakmayalım” dedi.

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