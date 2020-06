Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun

Güçlü bağışıklık sistemi, Korona virüs salgınıyla birlikte daha da ön plana çıkarken Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, bağışıklık açısından zengin bazı besinlerin tüketimini önerdi.

Korona virüs salgınıyla mücadele güçlü bağışıklık sisteminin ne kadar hayati önemde olduğunu gözler önüne serdi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan da iyi bir bağışıklık için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiğini söyledi. Bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla Korona virüs gibi salgınlardan korunmanın mümkün olabileceğini belirten Dr. Doğan, "Bağışıklığa iyi gelen besinler, keten tohumu içerdiği Omega3 sebebiyle antioksidan etkiye sahiptir. Çörek otu da antiviral ve antibakteriyeldir. Hindistan cevizi metabolizmayı canlandırır ve kilo verdirici özellik taşır. Alerjisi olanların dikkat etmesi gereken propolis ise antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiflamatuar etkiye sahiptir” dedi.

Sağlık için faydalı besinlerin tüketiminde aşırıya kaçılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Hakkı Doğan, bağışıklık açısından diğer faydalı besinleri şöyle anlattı:

“Bu dönem yaz meyvelerini tüketmek vücut açısından çok iyi olacaktır. Çilek, karpuz, kavun, kiraz ve kayısı bağırsak hareketliliğini artırır. Düşük kalori değeriyle birlikte kilo alımını da engeller. Aynı zamanda kaybedilen sıvı elektrolitlerin yerine gelmesini sağlar. Sebzelerden mor pancar A ve C vitamini, beta karoten, fosfat ve çinko bakımından çok zengindir. Mor pancar, bağışıklık sistemini güçlendirirken soğuk algınlığına karşı ise duvar rolü oynar. Nar, antioksidandır. Kırmızı olanında daha çok olmak üzere, lahana da antioksidan niteliktedir. Limon, hem antiseptik hem de antioksidandır. Salatalığın kalorisi düşük, sıvı miktarı yüksektir, C ve K vitamini deposudur. Domates, havuç ve C vitamini açısından zengin olan siyah üzüm de antionsidandır. Keza yeşil biber ve kuşburnu da C vitamini açısından çok zengindir. Mantar ise protein, lif, B ve C vitaminleri, kalsiyum ve mineral içerdiği için bağışıklık sistemi açısından güç kaynağıdır. Karnabahar da yüksek antioksidan niteliğe sahiptir. Kara mürver ise inflamasyonu (iltihaplanma) azaltmada ve bağışıklık sistemini yapılandırmada etkilidir.”

