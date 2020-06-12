Nuni Omot, TOFAŞ'ta

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı ABD´li forvet Nuni Omot´u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.<br>ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi yeşilliler, Kenya asıllı ABD´li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University´de geçiren ve NBA G-League´de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi verdi ve 17.8 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ortalaması sergiledi.<br>1994 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-12 15:52:54<br>
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