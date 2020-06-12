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Bursaspor'un genç oyuncularından şampiyonluk mesajı

DHA

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Türk futbolunda altyapısıyla öne çıkan Bursaspor´da, genç oyuncular şampiyonluğa dair camiaya mesajlar verdi. Sedat Dursun, Batuhan Kör ve Burak Kapacak kalan maçları kazanarak ligi zirvede bitirmek istediklerini dile getirdi. Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde çalışmalarını sürdürürken altyapıdan yetişerek A takımda forma giyen oyuncularıyla gövde gösterisi yaptı. TFF 1´inci Lig´de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp olan Bursaspor´da Başkan Mesut Mestan, altyapı tesisleri olan Vakıfköy´den yetişen oyuncularla birlikte objektiflerin karşısına...

Bursaspor'un genç oyuncularından şampiyonluk mesajı

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Türk futbolunda altyapısıyla öne çıkan Bursaspor´da, genç oyuncular şampiyonluğa dair camiaya mesajlar verdi. Sedat Dursun, Batuhan Kör ve Burak Kapacak kalan maçları kazanarak ligi zirvede bitirmek istediklerini dile getirdi.<br>Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde çalışmalarını sürdürürken altyapıdan yetişerek A takımda forma giyen oyuncularıyla gövde gösterisi yaptı. TFF 1´inci Lig´de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren kulüp olan Bursaspor´da Başkan Mesut Mestan, altyapı tesisleri olan Vakıfköy´den yetişen oyuncularla birlikte objektiflerin karşısına çıktı. Birlik mesajı veren Başkan Mestan, genç oyuncularına sahip çıktıklarını da gösterdi.<br>Antrenmanın ardından Vakıfköy´den yetişen Sedat Dursun, Batuhan Kör ve Burak Kapacak açıklamalarda bulundu.<br>Koronavirüs pandemisi sürecinde zorlu günlerde tesislere geldiklerini ve çalıştıklarını kaydeden Sedat Dursun, "Çok emek vererek çalışıyoruz, kalan 6 maçın bizim için önemi büyük. Kulüp olarak kaybedecek şeylerimiz var, biz de kendi aramızda sürekli bunu konuşuyoruz. Biz buranın çocuklarıyız. Her zaman elimden gelenin daha fazlasını ortaya koymak hedefim. Çok iyi de bir arkadaşlık var takımımızda. Şampiyonluğa inanıyoruz. `Yeniden zirveye´ parolasıyla başladığımız ligi zirvede bitirmek istiyoruz" dedi.<br>Takımın en genç isimlerinden biri olan Batuhan Kör de, "Pandemi sürecinde ülkemiz zorlu günlerden geçti. Bizler de burada kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ligde bu sezon 6 hafta kaldı. Bu süreci de en iyi şekilde değerlendirip, bütün maçlarımızı kazanarak bu şehre şampiyonluk kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.<br>Bir diğer genç oyuncu Burak Kapacak da, "İnşallah kalan maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Uzun ve zorlu bir süreç oldu bizim için, çalışmaya devam ettik. Bu çalışmalarımızın sonucunu alarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin, onlar bizi destekledikçe şampiyonluğa inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-12 15:52:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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