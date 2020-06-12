Bursa BŞB'den filede iki transfer daha

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<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fatih Cihan ve Çağatay Durmuş'la sözleşme imzaladı.<br>Koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen liglerin ardından yeni sezona hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dış transferde Serkan Kılıç, Murathan Kısal gibi önemli isimlerle anlaşma sağlayan yeşil-beyazlılar orta oyuncu Fatih Cihan ve libero Çağatay Durmuş'u da renklerine bağladı.<br>Voleybola Bursa'da başlayan 1994 doğumlu libero Çağatay Durmuş son olarak Afyon Belediye takımı forması giyerken, 1.97 cm boyundaki orta oyuncu Fatih Cihan ise geçtiğimiz sezon Arhavi Voleybol takımında görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-12 16:18:51<br>

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