Özlüce'de söz Vakıfköylülerde Batuhan Kör: "Bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" Burak Kapacak: "Şampiyonlukta katkımın olmasını istiyorum" Sedat Dursun: "Hepimizin hayâli bu kapıdan girmek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özlüce'de söz Vakıfköylülerde Batuhan Kör: "Bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" Burak Kapacak: "Şampiyonlukta katkımın olmasını istiyorum" Sedat Dursun: "Hepimizin hayâli bu kapıdan girmek"

İHA

Bursaspor'un alt yapısından yetişen Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör, açıklamalarda bulundu.

Özlüce'de söz Vakıfköylülerde Batuhan Kör: "Bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" Burak Kapacak: "Şampiyonlukta katkımın olmasını istiyorum" Sedat Dursun: "Hepimizin hayâli bu kapıdan girmek"

Bursaspor'un alt yapısından yetişen Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör, açıklamalarda bulundu.
Yeşilbeyazlıların Vakıfköy çıkışlı futbolcularından Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Batuhan, "Zorlu günlerde çalışmalara başladık. Kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, bütün maçları kazanıp, bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" dedi.
Timsah'ın sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak ise, kalan 6 haftanın önemine vurgu yaparak, "Bizim için zorlu bir süreç oldu. Ama çalışmaya yine devam ettik. Artık sonuca varmak istiyoruz. Kalan son 6 maçı inşallah çok iyi değerlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi destekledikçe, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunda benim katkımın olmasını da çok istiyorum. Takım, benden nasıl isterse o şekilde faydalanacak. Bundan yüzde 100 eminim" diye konuştu.
Bursaspor'un 23 yaşındaki stoperi Sedat Dursun da zorlu günler geçirdiklerinin altını çizerek, "Buraya zorlu günlerde geldik. Çok emek vererek çalışıyoruz. Çünkü son 6 maçın bizim için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehir olarak çok kaybedecek şeyimiz var. Bunun bilincinde olarak konuşuyoruz. Biz buranın çocuklarıyız. Elimden geleni yapmam gerektiğini biliyorum. Allah nasip ederse son 6 maçı çok iyi değerlendireceğimize inanıyoruz. Ligi inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeşilbeyazlı formayı giymenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hepimizin hayâli bu kapıdan içeri girip formayı almak. Bu da bana nasip oldu. TFF 1. Lig olur, Süper Lig olur, hiç önemli değil. Senelerce bu arma için mücadele ettik. Birkaç farklı takımda oynayıp sonunda buraya gelebildim. İnşallah bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkmak nasıl olur. Taraftarımız bilsin ki şehir olarak kulüp olarak futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi sürecinde terimizin son damlasına kadar çalıştık. Son 6 maçta yanımızda olamayacaklar. Belki son birkaç maça taraftar alınır ama olmazsa da desteklerini her zaman bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile dalgalara meydan okudu Fırtınada gemiler sürüklenmemek için demir attı
YEREL HABERLER Gemileri bile sürükleyen fırtınada jet ski ile ...
Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen dutları yedi
YEREL HABERLER Lodos ağaçları devirdi, vatandaşlar yere düşen ...
Dutu bu sefer asfalttan topladılar Şiddetli rüzgarda ağaç devrildi, vatandaşlar kana kana dut yedi
YEREL HABERLER Dutu bu sefer asfalttan topladılar Şiddetli rüzgarda ...
Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür
YEREL HABERLER Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür
Bursa BŞB'den filede iki transfer daha
YEREL HABERLER Bursa BŞB'den filede iki transfer daha
Baloncunun fırtına ile imtihanı
YEREL HABERLER Baloncunun fırtına ile imtihanı
Bursaspor'un genç oyuncularından şampiyonluk mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'un genç oyuncularından şampiyonluk mesajı
Nuni Omot, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Nuni Omot, TOFAŞ'ta
Mudanya’da yaz temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Mudanya’da yaz temizliği devam ediyor
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi (2)
YEREL HABERLER Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ...
Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun
YEREL HABERLER Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun
Online sınava rekor katılım YKS-LGS öncesi son deneme Türkiye’nin en büyük online sınavı
YEREL HABERLER Online sınava rekor katılım YKS-LGS öncesi son ...
İncelemeye gitti, doluya yakalandı
YEREL HABERLER İncelemeye gitti, doluya yakalandı
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye ...
Efelere iki isim birden
YEREL HABERLER Efelere iki isim birden
Osmangazi zabıtadan normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Osmangazi zabıtadan normalleşme denetimi
Çınarönü pazarına kavuştu
YEREL HABERLER Çınarönü pazarına kavuştu
"Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finalistleri belli oldu
YEREL HABERLER "Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finalistleri ...
Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke olmak için çalışmaya devam ediyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda da lider ülke ...
Vicdansız sürücü çarptı, kaçtı
YEREL HABERLER Vicdansız sürücü çarptı, kaçtı
(Özel) Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye böyle yetiştirdi Sefer esnasında kalp krizi geçiren kadını hastaneye yetiştirmek için yaşanan korku ve panik anları kamerada Kahraman şoför kalp krizi geçiren kadını otobüsle hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER (Özel) Otobüste kalp krizi geçirdi şoför hastaneye ...
Uludağ Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi ...
Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede
YEREL HABERLER Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda ...
Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Keçiörengücü maçıyla sahalara dönüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X