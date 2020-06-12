Bursaspor'da Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı

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Frutti Extra Bursaspor, Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonu geride bırakan Frutti Extra Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşilbeyazlı yönetim, bu sezon görev yapan Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollarını ayırdı.

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