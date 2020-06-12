Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA´da etkili olan sağanak ve dolu, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.<br>Bursa´da bugün etkisini gösteren sağanak, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte dolu da görülen ilçenin pek çok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonucunda bazı işyerlerini de sular bastı.<br>Bursa´da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması öngörülüyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-12 18:33:59<br>

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