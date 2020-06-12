Tofaş'tan yeni transfer

'Hem mutluluk, hem gurur'

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot’u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, 20202021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Kenya asıllı ABD’li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University’de geçiren ve NBA GLeague’de Long Island Nets forması giyen Omot, 20192020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı5 ribaund2 asist ortalamalarını sergilemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.