Suriyeli terörist, Jandarma ve MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>Gürkan DURAL/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC terör örgütü üyesi Suriyeli uyruklu A.E., Jandarma ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.<br>Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa MİT Bölge Daire Başkanlığı'nca yürütülen ortak çalışma sonucunda, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ)Fetih El Şam (FEC)- El Nusra Cephesi (ENC) terör örgütü içerisinde 2014 yıllarında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen A.E., dün Yenişehir ilçesindeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., işlemlerinin ardından bugün Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-12 20:02:51<br>

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