Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)

<br>1 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Bursa merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-06-12 21:23:48<br>
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