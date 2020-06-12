<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle yola devrilen ağaca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon, otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde bağlı kırsal Gemiç Mahallesi altındaki İznik yolunda meydana geldi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışının yanı sıra, fırtınanın da etkisiyle bir ağaç kökünden koparak yola devrildi. Merkezden Sölöz yönüne giden ve ağaca çarpmamak için manevra yapan Sefa Çiçekyurt yönetimindeki 38 TK 695 plakalı kamyon, karşı yönden gelen R.K.'nin kullandığı 16 DM 719 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü R.K. ile yanındaki İ.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Kaza nedeniyle Gemlikİznik yolu uzun süre ulaşıma kapandı. Araçların ve ağacın kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-12 22:03:53<br>

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