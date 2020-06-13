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Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi

DHA

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Teknik Üniversitesi´nde geliştirilip üretilen, doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Bez kumaşın statik elektriklenmeyle bakteri filtrasyonunu sağladığını belirten Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Bez kumaştan, N-95 maske seviyesinde üretim yaptık" dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, yıkanabilir ve üst düzey filtrasyon özelliğine sahip olan kumaş üretti. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile bir tekstil...

Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi

<br>Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Teknik Üniversitesi´nde geliştirilip üretilen, doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Bez kumaşın statik elektriklenmeyle bakteri filtrasyonunu sağladığını belirten Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Bez kumaştan, N-95 maske seviyesinde üretim yaptık" dedi.<br>Bursa Teknik Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü, yıkanabilir ve üst düzey filtrasyon özelliğine sahip olan kumaş üretti. BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile bir tekstil firması arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni maske kumaşının seri imalatına başlandı. Kumaş ve kumaştan üretilen maskeler ise Umman, Tunus, Fas, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.<br>'KUMAŞTA BASINÇ VE STATİK ELEKTRİKLENMEYİ SAĞLADIK'<br>Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, "Dokuma kumaşta, gözenekler büyük olmasına rağmen, gözenek büyüklüğünden daha küçük partikülleri filtre edebileceğimizi ön gördük. Yeni bir kumaş tasarlayalım dedik. Filtrasyon mekanizmasının en önemlisi statik elektriklenmeyle yakalamak ve basınç farkı oluşturarak partiküllerin rast gele hareket etmesini sağlamak. Türbülansa giren uçak gibi, uçak akış yapar ama hava akımı değişince sendelemeye başlar. Lamine akışı değiştiren bir akış var. İnsan, saatte 8 litre hava alır. 8 litrelik bir debi akışı olurken kumaş bu akışta türbülans oluşturuyor. Havayla birlikte gelen o partiküllerin sendeleyerek ayrılmasını sağlıyor. Kumaşın özelliğinden dolayı statik elektriklenmeyle de bakterilerin filtrasyonunu sağlayabiliyor. Kumaş doku tasarımı ve fiziksel özellikleriyle bunu başarabileceğimizi ön gördük. Çalışmalar yapıldı. Doku yapısını ve kullanılacak ip çeşitlerini belirledikten sonra anlaştığımız bir tekstil fabrikasında çalışmalar yapıldı" dedi.<br>'N-95 SEVİYESİNDE BEZ MASKE ÜRETTİK'<br>Maskelerin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Yıldırım, "Cerrahi maskelerde uygulanacak test metodu IM 14-683 metodu. Burada maskeler 3 Tip-1, Tip-2, Tip-2R olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Tip-2R, bizzat ameliyat ortamında kullanılacak maskeler olup, su iticilik özelliği eklenmiştir. Tip-1 ve Tip-2 ise filtrasyon etkinliği bakımından sınıflandırılmıştır. Kullan-at diye kullanılan cerrahi maske dediğimiz tek kullanımlık maskeler 14-683'tür. Tip-1 ve Tip-2, hastanede ve günlük hayatta kullanılabilen maskelerdir. Bunlar da iki parametreyle sınıflandırılır. Biri bakteri filtreleme etkinliği, ikincisi ise nefes alabilirlik parametresidir. Bir bu iki parametre bazında kumaşımızı test ettiğimizde olumlu sonuçlar aldık.  Avrupa standartlarına göre testler yürüttük. Eurolab'a bir modelimizi teste gönderdiğimizde gelen sonuç FFP-2 sınıfı, yani N-95 sınıfındaki değerleri sağladığını gördük" diye konuştu.<br>'8 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ'<br>Maskelerin seri üretimini yapan bir tekstil firması Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yardımcı, "Bursa Teknik Üniversitesi ile görüşmelere başladık. Gerekli testleri yapıp olumlu sonuçlar alınca Nisan ayında bizim ürünümüz her şeyiyle oluşturulan bir ürün durumuna geldi. Üretimimizi kendi tesisimizde yapıyoruz. Dokumadan sonra konfeksiyon, paketleme ve sevkiyat aşamaları başlıyor. İlk sevkiyatımızı yurt dışında Tunus'a yaptık. Sevkiyatı yaptığımız zaman Avrupa'da bez maske standartları oluşmamıştı. Daha sonra Fas, Umman, Amerika, Cezayir, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya ihracat yaptık. Toplamda 8 ülkeye ihracat yaptık. Amerika, 4 Temmuz Kurtuluş Günü için kendi özel desenlerini verdi. Kendi bayraklarından ürünler imal ettik" şeklinde konuştu.<br>'GERİ DÖNÜŞÜMÜ KOLAY BİR MASKE'<br>Bez maskenin aynı zamanda çevre dostu olduğunu belirten Tekstil firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Alkılıç, "Pandemi sürecinde ülkemize neler katabiliriz düşüncesiyle Bursa Teknik Üniversitesiyle görüşmelere başladık. Geri dönüşümü kolay olan, bertarafı kolay olan, atık olmayan bir ürün geliştirdik. Önce kumaş olarak başladık. Asıl amaçlarımızdan biri, çevre kirliliğini önleyebilmek için geri dönüşümü kolay olan, daha kullanışlı, 20-30 yıkamaya dayanıklı bir kumaştan maske üretmekti Yaklaşık 8 ülkeye ihracatımız oldu. Katma değeri yüksek ama maliyeti daha az olan bir ürün üretip piyasada biz de devlete ve millete hizmet edebileceğimiz bir ürün geliştirmeyi amaçlamıştık. Bunda da başarılı olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN<br>2020-06-13 11:40:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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