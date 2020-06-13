Kalıcı makyajda en önemli konu uzman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalıcı makyajda en önemli konu uzman

İHA

Kalıcı makyajda en önemli konu uzman

Kalıcı makyaj teknikleri, uygulama yapılan kişilere ve cilt tiplerine göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar yetkili kişilerden alınmayan kalıcı makyaj eğitimlerinin geri döndürülemez sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Uzman Gülin Çifçi, kalıcı makyaj eğitimlerinin mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veren kurumlardan alınması gerektiğini vurguladı. Merdiven altı ve yetkisiz kişilerden alınan bilgiler sonucunda yapılacak uygulamaların kalıcı sağlık sorunlarına maruz bırakabileceğinin altını çizen Gülin Çifçi; “Kalıcı makyaj, kesinlikle ciddi ve yoğun bir eğitim döneminin ardından yapılması gereken bir uygulamadır. Yetkisiz ve bilgisiz kişilerden alınan eğitimler sonucunda çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Başta görüntü bozukluğu olmak üzere, kişilerde psikolojik ve sağlık sorunlarına da yol açabildiği daha önce gözlemlenmiştir” dedi.
Özellikle kadınların başvurduğu kalıcı makyaj tekniğinde merdiven altı işletmelerin tercih edilmemesi gerektiğinin altını çizen Essplus Akademi Kurucu Ortağı Çifçi, bu işletmelerde uygulama yaptırmayı tercih edecek kişilerin başına gelebilecek en kötü şeyin ise daha sonra duyacakları pişmanlık olduğunu belirtti. Gülin Çifçi; “Kalıcı makyaj, işlemin uygulandığı yerdeki hatları ortaya çıkarır. Bu açıdan bakıldığı zaman uygulamanın dizaynı da büyük bir önem taşımaktadır. Uzman kişi hangi tekniği kullanırsa kullansın, düzgün bir dizayn ortaya koyak zorundadır. Bu yüzden de uygulamayı yapacağı kişi ile ortak hareket etmek zorundadır. Kalıcı makyaj işleminde kullanılan boyalar da önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malî müşavirler, meslek kanununun 31. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Malî müşavirler, meslek kanununun 31. yıl dönümünü ...
Karacabey’de yatırımlar konuşuldu
YEREL HABERLER Karacabey’de yatırımlar konuşuldu
Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi
YEREL HABERLER Bursa'da üst düzey korumaya sahip bez maske üretimi
Bursa´da koronavirüse yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı
YEREL HABERLER Bursa´da koronavirüse yönelik 'Toplum Tarama ...
Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdı
YEREL HABERLER Motosikletiyle küçükbaş hayvan taşıdı
İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' ...
İnegöl hayvan pazarı kotraları satışa çıkıyor
YEREL HABERLER İnegöl hayvan pazarı kotraları satışa çıkıyor
'Giymiyorsanız Giydirin' hizmeti yeniden başladı
YEREL HABERLER 'Giymiyorsanız Giydirin' hizmeti yeniden başladı
(Özel) En büyük mağdur çocuklar oluyor...Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti Çocuğunun yanında sokakta boşanma tartışması yapan çifte polis müdahale etti Bursa'da ayrı yaşadığı eşininin buluşma teklifine evet diyen kadın, "seni öldüreceğim" diyen eşini polise şikayet etti Karı koca çocukları paylaşmışlardı, ancak eşinin "ikinci çocuğunu da elinden alacağım" sözü üzerine genç kadın polise müracat etti
YEREL HABERLER (Özel) En büyük mağdur çocuklar oluyor...Sokak ...
Kapı kapı dolaşıp isteyene korona virüs testi yapıyorlar Bursa’da korona virüs tespitine yönelik ’Toplum Tarama Çalışması’ başladı
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaşıp isteyene korona virüs testi ...
(Özel) Kurban telaşı başladı, koçlar danalar görücüye çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Kurban telaşı başladı, koçlar danalar görücüye ...
(Özel) İki günde ikinci kez dolu yağdı
YEREL HABERLER (Özel) İki günde ikinci kez dolu yağdı
Cildi yaza hazırlamak için önemil tavsiyeler
YEREL HABERLER Cildi yaza hazırlamak için önemil tavsiyeler
(Özel) Ayasofya'lar aynı uygulamalar farklı İstanbul'daki Ayasofya halen tartışılırken, İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Ayasofya'lar aynı uygulamalar ...
(Özel) Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı
(Özel) 6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle kurtarıldı Yavru kedi için itfaiye seferber oldu
YEREL HABERLER (Özel) 6 aylık kedi 40 metrelik merdivenle ...
(Özel) Türkiye’nin en uzun sahilinde sosyal mesafe hazırlıkları tamamlandı Sosyal mesafenin rahatlıkla sağlanacağı 23 kilometrelik sahil, sezonu açtı 23 kilometre uzunluğuyla Hatay Samandağ ve Patara plajlarından bile uzun olan Karacabey Plajı tatilcileri bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’nin en uzun sahilinde sosyal mesafe ...
Takip edildiğini anladı, otomobilinden inince silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Takip edildiğini anladı, otomobilinden inince silahlı ...
Cadde üzerinde yürürken, manganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Cadde üzerinde yürürken, manganda kurşunuyla ...
Ağaçtan kaçtı, otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ağaçtan kaçtı, otomobile çarptı: 2 yaralı
Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Alışveriş bahanesiyle girdiği marketlerden sigara ...
Devrilen ağaca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon otomobile çarptı
YEREL HABERLER Devrilen ağaca çarpmamak için sürücüsünün manevra ...
Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, 24 FETÖ şüphelisinden 5'i daha adliyede (2)
Bursa'da adliyeye sevk edilen 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da adliyeye sevk edilen 1 FETÖ şüphelisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X