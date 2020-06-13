“Konut kredisinde 0,64 faiz tarihi bir fırsat” İMSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt: "İnşaatta yeni maliyetler konut fiyatlarına henüz yansımadı. Eski fiyatlardan ev sahibi olabilmek için fırsat günlerini yaşıyoruz” "Konut fiyatlarında büyük artış yaşanacak"

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, konut kredilerinde 0,64 faiz oranının büyük fırsat olduğunu, inşaatta yeni maliyetlerin henüz konut fiyatlarına yansımadığını belirterek, “Konut fiyatlarında büyük artış yaşanacak. Eski fiyatlardan ev sahibi olabilmek için fırsat günlerini yaşıyoruz” dedi

Korona virüs pandemisi ardından ihtiyacı olanların tarihi fırsatı çok iyi değerlendirmesini isteyen Mehmet Kurt, “1 yıl ertelemeli kredinin olması bu faiz oranını çok daha cazip kılıyor. Önümüzdeki yıl bu maliyetlere konutlarımızı inşa edemeyeceğiz büyük artış yaşanacak. Bu artış konut fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Düşük kredi faiz oranı ve eski liste fiyatlarımızdan sattığımız konutlarımızı vatandaşların fırsata dönüştürmesi gerekiyor. Bu fırsat kaçmaz “ dedi.

Aynı zamanda Lik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Kurt, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu süreçte insanların evleriyle yüzleştiklerinin ve artık yeni ev almaya karar verdiklerini ifade ederek, “İnsanlar artık oturdukları evi sorgulamaya başladı. Bu evde yaşanılabilir mi ? Evim depreme dayanıklı mı ? sorularıyla birlikte konutların önemi bir kez daha anlaşıldı. İnşaat sektörü 2015 yılından bu güne çok değişik evreler geçirdi, geçiriyor. Hep, sıkıntılı süreçler yaşandı. Pandemiden önde 0,84 düşen konut faizleri bile memnuniyet yaşatmıştı. Ardından durağan bir sürece girilmişti. Şimdi ise 0,64’e düşen kredi faiz oranı çok daha büyük bir fırsat sağladı. Bursa’da yeni inşaat projesi yok. Firmalar yarım kalan projelerini tamamlıyor. Bu tarihi fırsata vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Eski fiyata yeni ev

Faiz oranlarının konut fiyatlarına olan etkisini değerlendiren Kurt, “Hükümetimizin yapmış olduğu bu fırsatı müteahhitlerin de desteklemesi gerekiyor. Marka değeri olan firmalar bu süreçte konut fiyatlarına zam yapmaması gerekiyor. Yapanlarında yanlış yaptığını düşünüyoruz. Lik Yapı olarak eski liste fiyatlarımızla satışa devam ediyoruz. Elde olan konut stoklarını eritiyoruz. Ama müteahhitler yüzde 60’ın üzerinde zam görmelerine rağmen hiçbir zam uygulamadı. Şu anda ben yine meslektaşlarıma hep şunu söylerim arkadaşlar bugün tarihi bir gündür. Bu tarihi günde eski fiyatlarda elimizde olan stokları bir an önce boşaltalım, yenisine bakalım. Devletimiz bize böyle bir imkan tanıdı bizde buna destek olalım ama herhangi bir zam yapmayalım, zam yapmadık listelerimiz değişmedi bu şekilde devam ediyoruz. İtibarlı firmaların zam yapacağını inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

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