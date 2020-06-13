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Genel Müdürü Alkan: "Çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz" Türkiye Şeker Fabrikaları, piyasada belirlenen rakamların üzerinde alım yapacak

İHA

Genel Müdürü Alkan: "Çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz" Türkiye Şeker Fabrikaları, piyasada belirlenen rakamların üzerinde alım yapacak

Türk Şeker Fabrikaları, çiftçinin mahsulünü piyasadan yüksek fiyata alacak. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Alkan, “Çiftçimizin yüzünü güldürecek bir rakam vereceğiz. Bu ürünlerin hızlı bir şekilde teminini yapacağız” dedi.
Türkiye Şeker Fabrikaları, hububat alımlarında çiftçinin fiyat mağduriyeti yaşaması için piyasada belirlenen rakamların üzerinde alım yapacağı müjdesini verdi. 81 vilayeti gezerek üreticiler ile bir araya gelmeyi hedefleyen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş yönetim kurulu üyeleri bu toplantıları Bursa’dan başlattı. Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sinanpaşa Külliyesinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Alkan, genel müdür yardımcıları Şahin Arat, Mesut Sönmezler, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, oda ve kooperatif başkanları, muhtarlar katıldı. Davut Aydın, “Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 235 liralık fiyatı ilk olarak Genel müdürümüzden biz öğrenmiştik. Bunun 235 liradan 300 liraya çıktığını bunun küspesi ile birlikte 330 liraya yaklaştığı müjdeli haberini de Yenişehirli çiftçilerimize duyurmuştuk. Mısırda ayçiçeğinde avanslar başladı. İnşallah bu dönemin Şeker fabrikalarına uygun şeker gibi bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
Mücahit Alkan, “Hasat döneminde de gerek arpa gerek buğday mısır ve diğer ürünlerde de biz piyasadan da tüccar gibi ürün alacağız. Bu önemli bir haber önemli bir duyuru bir önümüzdeki yıl böyle serbest ürün almayacağız. Çünkü sözleşmeli üretime gececeğiz. Bu durumda da ihtiyacımızı karşılamayı hedefliyoruz. Bu yıl sektöre yeni girdiğimiz için hasat döneminde de görselini paylaştık. Ürün teslimine başladık. Şuanda 20 bin ton ürünümüz var, bu inşallah buğdayda 1 milyon ton olacak. Arpada ve diğer ürünlerde tespit ettiğimiz tonlarda ürünlerin alımını yapacağız” diye konuştu.
"Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatları varsa onun üzerinde, borsanın belirlediği fiyat varsa onun üzerinde bir fiyatta hiçbir baz fiyat yoksa da çiftçimizin girdilerinin analizini yapacağız" diye konuşan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Alkan, “Çiftçimizin yüzünü güldürecek bir rakam vereceğiz. Bu ürünlerin hızlı bir şekilde teminini yapacağız. Yenişehir’i ziyaret sebebimizde bu daha hasat başlamadı. Neredeyse tüm ürünlere talip olacağız. Piyasada fiyat mağduriyeti yaşıyorsanız Türk Şeker ürünlerinize talip bunun müjdesini buradan veriyoruz. Bu toplantıları biz Türkiye genelinde biz toplantılar yoluyla çiftçimize duyurmak istiyoruz. Bunun da ilkini bugün Bursa’nın Yenişehir ilçesinde start vererek başlatmış olduk. Derdimiz şu tribünlere oynamıyoruz, Kimseye hayal satmıyoruz. Yaptığımız bizzat uyguladığımız projeleri çiftçiye kazandırdığımız projeleri biz burada farklı projeler ile değiştiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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