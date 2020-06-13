İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursalı o polislere teşekkür Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıkanan kanalizasyonu açan polislere bakanlıktan teşekkür

İçişleri Bakanlığı yağan aşırı yağmurda tıkanan kanalizasyonu elindeki sopayla açmaya çalışan Bursalı polislere teşekkür etti.

Orhangazi ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yeniköy Kavşağı'nda ise bir rögar tıkandı ve cadde suyla doldu. Polis ekipleri hemen devreye girerek, tıkanan rögarı sopa ile temizledi. Cep telefonuyla görüntülenen bu anlar, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılarak, Türk Polisi ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi "Türk Polisi, güvendir, umuttur. Bursa Orhangazi ilçesinde, yoğun yağmur yağışının su kanallarını tıkamaması için polislerimiz seferber oldu. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı Bakan Süleyman Soylu da retweet etti.

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