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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman doktordan cilt sağlığı tüyoları

İHA

Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, yazın gelmesiyle birlikte uygulanabilecek cilt bakım yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Uzman doktordan cilt sağlığı tüyoları

Hayat Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, yazın gelmesiyle birlikte uygulanabilecek cilt bakım yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Yaz mevsimine girerken en büyük sıkıntılardan birinin cilt bakımı olduğuna işaret eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Bayram Börekçi, “Kışın soğuk ve kuru havaya alışan ciltlere havalar ısındığında güneşin de etkisi ile farklı bakım yöntemleri uygulanması gerekiyor. Cilt yaşlanmasındaki en önemli sebep güneş ışınlarıdır. Bu sebeple bu konuda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Güneş ışınlarından korunulmadığı takdirde cilt lekeleri, ince kırışıklıklar oluşabilmektedir. Tatile gitmeden önce cildi kuvvetlendirecek, nemlendirici etkili işlemlerin yapılması faydalı olacaktır” dedi.
Börekçi, “Nem maskesi içerikli cilt bakımları ve cildi nemlendirmek için mezolifting uygulanabilmektedir. Bu uygulamalarda hyalüronik asit içeren özellikle cilde yüksek oranda nem kazandıran bir madde bulunmakta ve çok ince iğnelerle cildin yüz, dekolte ve güneş gören yerlerine enjekte edilmektedir. Bu da cildin uzun süre nem kazanmasını sağlamakta ve güneş hasarına karşı cildi korumaktadır. Bu uygulamanın 34 seans olarak iki haftada bir şeklinde uygulanması gerekmektedir. Derinin orta tabakasında yer alan kollajen liflerin oluşumunu artıran dermaroller, PRP gibi işlemlerin de bu dönemde yapılması önerilmektedir. Botoks ve dolgu enjeksiyonu uygulamaları ile de cilt daha canlı ve parlak hale getirilmektedir” diye konuştu.
“Tatil öncesi derinin üst yüzeyine zarar verebilecek kimyasal peeling, dermabrazyon, soyucu etkili lazer gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu işlemler sonrasında ciltte leke kalma ihtimâli olabilmektedir. Tatilde havuz ve deniz ile beraber saçlarda da yıpranmalar ve kurumalar meydana gelebilmektedir. Bu sebeple saçları yaz mevsimine hazırlamak için 12 seans saç mezoterapisi uygulanabilmektedir. Tatil sonrasında da yıpranmış olan saçlar yine mezoterapi ile canlandırılabilmektedir. Bu uygulama göz altlarının daha canlı görünmesine ve karanlık görüntünün açılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla özellikle sıcak havalarda gözaltı kapatıcısı kullanma ihtiyacını azaltıyor” dedi.
Mimik kırışıklıklarını durdurmanın en etkili ve güvenli yolunun botoks olduğunu kaydeden Börekçi, “Bilhassa yaz aylarında güneşten dolayı gözlerimizi kısarak baktığımız için, mimik çizgileri daha kolay yerleşir. Buna önlem olarak bu zamanlarda yaptıracağınız botoks size yazın daha pürüzsüz ve genç bir ifade kazandıracaktır” dedi.
Sadece 15 dakikalık bir işlemle aşırı terleme kaynaklı sıkıntıların çözülebildiğini aktaran Börekçi şöyle devam etti:
“Yaz döneminde sıcak havalarla beraber karşılaşılan bir sorun da aşırı terlemedir. Koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanındaki terleme sorunu kişinin sosyal hayatını da etkilemektedir. Bu sorun 15 dakikalık botoks uygulaması ile kolaylıkla çözülebilmektedir. Bu uygulama için ideal uygulama zamanı Nisan ve Mayıs aylarıdır. Yazın güneşten koruyucu kremler 34 saatlik aralarla düzenli olarak tatbik edilmelidir. Saat 11.0016.00 arası direkt güneş altında kalmamaya, bu saatler dışında da şemsiye altında durmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Güneş gözlüğü ve açık renkli ince kıyafetlerle de mekanik olarak desteklenmelidir. Bu dönemde cilt daha fazla kuruduğu için bol bol nemlendirilmelidir. Güneş ile reaksiyon verip leke oluşumuna yol açabilecekleri için makyaj malzemeleri ve parfümlü ürünlerin kullanımının da kısıtlanması önemlidir.”
Son olarak gençlik aşısı olarak bilinen uygulama hakkında da bilgiler veren Dr. Börekçi, bu işlemin belirli aralıklar ile 3 defa uygulandığını ifade etti.

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