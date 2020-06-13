Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak devrildi. Kazada sürücü Gamze Arslan (26) yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.<br>Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçedeki Sinanbey Mahallesi, Murat Caddesi'nde meydana geldi. Gamze Arslan'ın (26) kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik panosuna çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Arslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gamze Arslan ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-13 16:45:22<br>

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