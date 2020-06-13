Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı

İHA

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi. Uşak'daki ailesinin yanına kaçmak isteyen zanlı, Kütahya'da polise yakalandı.

Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı

Bursa'da tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldüren tekel bayii işletmecisi koca, arabasıyla kaçarken böyle görüntülendi. Uşak'daki ailesinin yanına kaçmak isteyen zanlı, Kütahya'da polise yakalandı.
Olay, Nilüfer'e bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 günden beri eşi Osman Cenk Karataş ile arası açık olan Serpil Karataş, bir süre önce aynı apartmanda bulunan ailesinin yanında kalmaya başladı. Osman Cenk, cinayet günü eşini ikna etmek için kendi evlerine çağırdı. Bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Osman Cenk, münakaşa sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra apartmandan çıktığı esnada oyundan dönen kızıyla karşılaştı. Kızının seslerine aldırış etmeyen Osman Cenk, 16 ACA 914 plakalı arabasına binerek hızla uzaklaştı. Babasına seslenmesine rağmen cevap alamayan ufak kız, eve çıktığında annesini kanlar içerisinde yerde buldu. Küçük kızın çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serpil Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Katil zanlısı koca Uşak'a giderken yakalandı
Eşini öldürdükten sonra arabasına binerek ailesinin yaşadığı Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk, Bursa çıkışında mobeselere yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uşak'a kaçmak isteyen Osman Cenk'i yakalamak için Kütahya polisiyle irtibata geçti. Kütahya emniyeti Bursa'dan kaçan Osman Cenk'i GİMPAŞ kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Bursa polisi Kütahya'da yakalanan Osman Cenk'i Bursa'ya getirmek için Kütahya'ya gitti.
Zanlı koca apartmandan kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı
Osman Cenk Karataş'ın eşini öldürdükten sonra apartmandan kaçma anı kameralara böyle yansıdı. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde, katil zanlısı kocanın apartmandan çıktığı esnada kızı ile karşılaştığı, kızının bağırmasına aldırış etmeden arabasına binerek Uşak'a kaçmak için hareket ettiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavuşoğlu: “Meydan şehrin can damarı olacak” Osmangazi’de projeler hız kesmedi
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: “Meydan şehrin can damarı ...
Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı ...
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu
YEREL HABERLER Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan ...
Bursa'da kadın cinayeti Tekel bayisi işleten adam eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Bursa'da kadın cinayeti Tekel bayisi işleten adam ...
Yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapıldı
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapıldı
Mustafakemalpaşa'da hizmet rekoru
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da hizmet rekoru
Yüksek gerilime kapıldı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksek gerilime kapıldı ağır yaralandı
Uludağ misafirlerine açıldı vatandaşlar piknik yaptı
YEREL HABERLER Uludağ misafirlerine açıldı vatandaşlar piknik yaptı
Uzman doktordan cilt sağlığı tüyoları
YEREL HABERLER Uzman doktordan cilt sağlığı tüyoları
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
Bursa'da nefes kesen kovalamaca
YEREL HABERLER Bursa'da nefes kesen kovalamaca
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursalı o polislere teşekkür Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tıkanan kanalizasyonu açan polislere bakanlıktan teşekkür
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursalı o polislere ...
Genel Müdürü Alkan: "Çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz" Türkiye Şeker Fabrikaları, piyasada belirlenen rakamların üzerinde alım yapacak
YEREL HABERLER Genel Müdürü Alkan: "Çiftçimizin yüzünü ...
Taban’dan alt yapı müjdesi
YEREL HABERLER Taban’dan alt yapı müjdesi
Taban: “Daha güzel bir İnegöl için çevremizi temiz tutmalıyız”
YEREL HABERLER Taban: “Daha güzel bir İnegöl için çevremizi temiz ...
Yenişehir Belediyesine hibe edilen çöp kamyonlari hizmete başladi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesine hibe edilen çöp kamyonlari ...
Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür
YEREL HABERLER Bayramiç’ten Nilüfer’e teşekkür
Baloncunun fırtına ile imtihanı
YEREL HABERLER Baloncunun fırtına ile imtihanı
Mudanya’da yaz temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Mudanya’da yaz temizliği devam ediyor
Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun
YEREL HABERLER Bağışıklığınızı yazın da güçlü tutun
Online sınava rekor katılım YKS-LGS öncesi son deneme Türkiye’nin en büyük online sınavı
YEREL HABERLER Online sınava rekor katılım YKS-LGS öncesi son ...
MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı
İncelemeye gitti, doluya yakalandı
YEREL HABERLER İncelemeye gitti, doluya yakalandı
“Konut kredisinde 0,64 faiz tarihi bir fırsat” İMSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt: "İnşaatta yeni maliyetler konut fiyatlarına henüz yansımadı. Eski fiyatlardan ev sahibi olabilmek için fırsat günlerini yaşıyoruz” "Konut fiyatlarında büyük artış yaşanacak"
YEREL HABERLER “Konut kredisinde 0,64 faiz tarihi bir fırsat” İMSİAD ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X