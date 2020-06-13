Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik nedeniyle yavaşlayan otomobile arkadan çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Esra Hilal Aynıgül (25) yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>Kaza, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Esra Hilal Aynıgül'ün (25) kullandığı 16 AFA 377 plakalı motosiklet, trafik nedeniyle yavaşlayan Mürsel İrgüneş (40) yönetimindeki 16 BFE 87 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Aynıgül yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Esra Hilal Aynıgül, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. <br>KAZA ANI KAMERADA<br>Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yavaşlamasıyla birlikte motosiklet sürücüsünün otomobile arkadan çarptığı ve devrildiği görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-13 20:50:39<br>

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