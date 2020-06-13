Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu (4)

<br>BURSA'YA GETİRİLDİ<br>Bursa'da, eşi Serpil Karataş'ı (41) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından KütahyaEskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Karataş, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Eşini öldürdükten sonra babasının yanına gitmek üzereyken gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Osman Cenk Karataş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNİsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-13 23:02:13<br>
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