Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobille 3 araca çarpıp kaçtı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızını artıran sürücü, otomobille sokak üzerinde park halindeki 3 araca çarptı. Otomobili daha sonra sokakta bırakıp, kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor. <br>Olay, İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafabey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 41 AEM 850 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin `dur´ ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Sokak arasına giren şüpheli, burada park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilini daha sonra sokak üzerinde bırakan sürücü, kaçarak, izini kaybettirdi. Şüphelinin otomobili, incelemek üzere emniyete çekilirken, polis de yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Yavuz YILMAZ<br>2020-06-14 09:28:09<br>
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