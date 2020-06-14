Bursa'nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

İHA

Bursa'nın Ulu Çınarı misafirlere kapılarını açtı

Uludağ yolu üzerinde bulunan 6 asırlık tarihi İnkaya Çınarı "Yeni normal hayat" ile birlikte kapılarını ziyaretçilere açtı.
Bursa'da Osmanlı Devleti döneminde dikilen ve Bursa'nın simgesi haline gelen 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldıktan sonra tekrar ziyaretçilere açıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ulu Çınar, "Yeni Normal Hayat'' ile birlikte tekrar misafir ağırlamaya başladı. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle 6 asırdır ayakta duran Ulu Çınar her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla gelen misafirleri gölgesinde serinleten Ulu Çınar, aynı zamanda bulunduğu köyünde ismini aldı. Geçen hafta itibariyle kapılarını açtıktan sonra Uludağ yolunun serin havasında misafirlerin çay ve yemek yedikleri bahçede bol bol temiz hava alarak Bursa manzarasının tadını çıkartıyor.
Antalya'dan geldiğini ve ilk defa tarihi çınara çıktığını söyleyen bir vatandaş, "Osmanlıya başkentlik yapmış bir şehirde böyle bir Ulu Çınarın olması çok güzel bir şey. Bursalılar bu konuda çok şanslı. Ben de burayı çok beğendim. Pandemi sonrası insanlar burayı çok özlemiş. Kurallara uyarak sosyal mesafeye uyarsak çok daha güzel olmaya devam edecek." ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu tacirleri duvara tosladı Narkotik polisinden kaçan tacirlerin otomobili mezarlık duvarına çarptı Şüphelilerden 1'i yaralı, 2'si kaçarken yakalandı Otomobilde 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri duvara tosladı Narkotik ...
(Özel) Korona virüs Roma Tiyatrosu'nu da vurdu İznik Roma Tiyatrosu’nda salgından dolayı az kadro ile kazılar devam edecek Roma Tiyatrosu kazılar için gün sayıyor
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Roma Tiyatrosu'nu da vurdu İznik ...
(Özel) Bursa’da hamamlar tek kullanımlık havlu, peştamal ile hizmete açıldı Hamamlarda yeni dönem başladı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da hamamlar tek kullanımlık havlu, ...
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobille 3 araca çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobille 3 araca ...
(Özel) Bebek bezli keçiler apartmana taşındı Vatandaşlar evlerinde keçi besleyip altını çocuk beziyle bağlıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bebek bezli keçiler apartmana ...
(Özel) Yargıtay ücret tartışmasına son noktayı koydu Yargıtay: "İşçinin ücretinin ödendiği tanıkla olmaz, belgeyle olur"
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay ücret tartışmasına son noktayı ...
İnegöl'de kömürlük alev alev yandı
YEREL HABERLER İnegöl'de kömürlük alev alev yandı
İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye erleri kolundan yakaladı
YEREL HABERLER İntihardan vazgeçmeyen genci, köprüye çıkan itfaiye ...
İntihara kalkıştı, itfaiye ekibi vazgeçirdi
YEREL HABERLER İntihara kalkıştı, itfaiye ekibi vazgeçirdi
Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya getirildi Eşini bıçaklayıp öldürdükten sonra Kütahya'da yakalanan şahıs Bursa'ya getirildi
YEREL HABERLER Eşini öldüren katil zanlısı koca Bursa'ya ...
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu (4)
YEREL HABERLER Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan ...
Duvara çarpan motosikletli kadın yaralandı
YEREL HABERLER Duvara çarpan motosikletli kadın yaralandı
Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin otomobile çarptığı anlar kamerada
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(3)
YEREL HABERLER Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan ...
Araçlar kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Araçlar kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle yakalandı Cani koca eşini öldürdükten sonra böyle kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'dan böyle kaçtı, Kütahya'da böyle ...
Çavuşoğlu: “Meydan şehrin can damarı olacak” Osmangazi’de projeler hız kesmedi
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: “Meydan şehrin can damarı ...
Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı ...
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu
YEREL HABERLER Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan ...
Bursa'da kadın cinayeti Tekel bayisi işleten adam eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Bursa'da kadın cinayeti Tekel bayisi işleten adam ...
Yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapıldı
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattında bakım yaparken akıma kapıldı
Mustafakemalpaşa'da hizmet rekoru
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da hizmet rekoru
Yüksek gerilime kapıldı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksek gerilime kapıldı ağır yaralandı
Uludağ misafirlerine açıldı vatandaşlar piknik yaptı
YEREL HABERLER Uludağ misafirlerine açıldı vatandaşlar piknik yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X