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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ‘Webometrics’ açıklaması

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ‘Webometrics’ açıklaması

Önceki hafta haber sitelerinde yer alan ‘Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Türk Üniversitelerini Listeden Çıkardı’ başlıklı haberde adı geçen Bursa Uludağ Üniversitesi’nden konu hakkında açıklama geldi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Webometrics firmasının ithamları üzerine yaptıkları araştırmalarda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin konuya herhangi bir dahlinin olmadığını ve kişilerden kaynaklanan sorunlar yüzünden kuruluşun tüm Türk üniversitelerini listeden çıkardığını açıkladı. Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, ayrıca yapılan görüşmeler neticesinde kuruluşun temmuz ayı itibariyle Türk üniversitelerini yeniden değerlendirmeye alacağını vurguladı.
Farklı ülkelerde kurulan, üniversite sıralama şirketleri arasında bulunan Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yükseköğretim kurumlarını çeşitli ölçütlere göre sıralandırıyor. İspanya merkezli Webometrics şirketi de bu kuruluşlar arasında yer alıyor. Kuruluş, 6 Şubat tarihinde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Türk üniversitelerinin Webometrics dizininden çıkarıldığını belirtti.
Aynı açıklamada, Türkiye üniversiteleri ile bir ilgisi bulunmayan ‘heranking’ adlı bir web sitesi tarafından Webometrics’in verilerinin çalındığı iddiası ileri sürüldü. Webometrics, Türk üniversitelerini sıralamasından çıkarma gerekçesi olarak Heranking adlı sitenin Türkiye’nin Suriye sınırına yakın bir yerden yönetildiğini ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane görevlilerinden birisinin de bu siteyle ilişkili olduğunu öne sürdü.
İddialar üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yazışmalar yaptı. Ayrıca bir akademisyenini de görevlendirerek konuyu inceletti ve hazırladığı raporu YÖK’e iletti. YÖK’e sunulan bu inceleme raporunda Webometrics’in verilerinin çalınması iddiası ile BUÜ personeli arasında bir ilişki olmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda, BUÜ tarafından Webometrics yönetiminden de “ileri sürülen gerekçenin BUÜ ile ilişkisine dair iddianın doğru bilgiye dayanmadığı, varsa iddia ile ilgili kanıt gönderilmesi” talep edildi.
YÖK, Bursa Uludağ Üniversitesi ve diğer Türk üniversitelerinin tepki ve girişimleri sonucunda, 11.06.2020 tarihi itibarıyla Webometrics web sitesinde “Türk Üniversitelerinin Temmuz ayı itibarıyla tekrar sıralamaya alınacağını” belirten bir açıklama yayımlandı.
“Haklılığımız ortaya çıktı”
Yaşanan süreç hakkında açıklamalarda bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hiç ilgisi bulunmadığı halde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu sürecin ana sebebi gibi gösterilmesinin Üniversitenin tüm mensuplarını üzdüğünü kaydetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından hassasiyetle konuyu araştırdıklarını ve vakit kaybetmeden gerekli tüm girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, araştırmaların sonunda tüm detayları içeren raporu YÖK’e ilettiklerini ve yaşanan olayın Üniversite ile kesinlikle ilgili bulunmadığını tespit ettiklerinin altını çizdi. YÖK Yönetiminin de olaylarda BUÜ’nün herhangi bir sorumsuzluğu bulunmadığına kanaat getirdiğini aktaran Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Neticede; üniversitemizin veya herhangi bir üyesinin bu olayda dahlinin bulunmadığını ortaya çıkardık. Yaşanan süreç ve basına yansıma şekli maalesef bizleri üzdü. Ancak asıl üzüntümüz olayın sorumlusunun Üniversitemiz gibi gösterilmesidir. Üniversitemizin ve herhangi bir akademisyeninin bu tarz durumların içerisinde gösterilmesini asla kabul edemeyiz. Yaşanan sürecin sonunda Üniversitemizin adının temize çıkması ve kurumun Temmuz ayı itibariyle Türk üniversitelerini listeye dahil edeceğini açıklaması bizler adına teselli olmuştur. Tekrardan böylesi kötü bir olayın yaşanmamasını temenni ediyor, süreci, gelişmeleri ve sonuçlarını kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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