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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)

DHA

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.  Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN 2020-06-14 13:19:58

10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)

<br>ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. <br>Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN<br>2020-06-14 13:19:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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