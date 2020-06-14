10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (2)

<br>ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. <br>Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN<br>2020-06-14 13:19:58<br>
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