Yıldırım’da ulaşım nefes alıyor

Artan nüfus yoğunluğu ile birlikte oluşan trafik problemlerine karşı alternatif çözümler üreten Yıldırım Belediyesi, ilçenin her alanda yaşanabilir şehir olması adına gerçekleştirdiği çalışmalarla güvenli trafik akışını sağlamaya devam ediyor.

Yıldırımlı vatandaşların ulaşım sorunlarının önüne geçmek, güvenli araç ve yaya akışı sağlamak için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki trafiklendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tespit edilen durumlar ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığı uygulamalarla kalıcı çözümler üretiyor. Özellikle okul çevreleri ve yaya akışının yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde sürücülerin aşırı hız ve dikkatsiz sürüş nedeniyle olumsuz durumlara neden olmalarının önüne geçmek adına, hız kesici set, okul geçidi işaretçileri, yaya geçidi işaretçileri, hız düzenleyici levhalar gibi trafik düzenleyici unsurlar Yıldırım Belediyesi ekipleri tarafından uygulanıyor.

Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu yapılan çalışmalarla giderdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “700 bini aşkın nüfusuyla Türkiye’nin birçok ilinden kalabalık olan Yıldırım’da, günümüzün önemli sorunu haline gelen trafiğin en az hissedilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemiz, yoğun nüfusu, plansız yapılaşması ve dar sokakları nedeniyle trafiğin zaman zaman aksadığı bir ilçe. Araç yoğunluğunun yanında trafik işaret ve işaretçi eksikliği can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Biz de bu kayıpları en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım sağlamak adına trafiklendirme çalışmalarını önemsiyoruz. Özellikle yayaların trafikte sorunlarla karşılaşmamaları adına önceliğin kendilerine verilmesine, trafiğin önemli bir unsuru oldukları konusunda sürücülerimizi yayaları fark etmeye ve onlara karşı daha hoşgörülü olmaya davet ediyorum. Daha güvenli ulaşım için sürücülerimiz aşırı hızdan uzak durmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı aynı şekilde yayalarımız da kurallar dahilinde hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

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