10 kilometre kovalanan otomobilden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu çıktı (3)

<br>3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul´dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışırken gözaltına alınan 3 şüpheliyi, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-14 18:20:02<br>
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