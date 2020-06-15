Bursa Valisi Canbolat: İlimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor

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<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından Bursalılara uyarıda bulunarak "Korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım" açıklamasında bulundu.<br>Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu. Vali Canbolat'ın yaptığı açıklama şöyle;<br>"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım." DHA-Genel Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-15 01:39:00<br>

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