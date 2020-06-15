Bursa'da TOKİ'den 1250 lira taksitle konut satışı TOKİ Gemlik'te 167 konutu satışa sunuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor. .

TOKİ tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor. 8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği konutlarda 2+1 için bin 249 TL’den, 3+1 için ise bin 988 TL’den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.

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