Çalıntı kamyonetle mobilya hırsızlığı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, çaldıkları kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yaptı. Firmadan mobilya çalan şüpheliler, yakıt aldıkları akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, dün İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Tınaztepe Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Esen (30), evinin önüne park ettiği 22 UB 376 plakalı kamyonetini göremeyince, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri, kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracı çalan şüphelilerin, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir mobilya firmasına girip mobilya çaldıklarını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheliler, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-15 11:15:06<br>

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