Bursa'da 24 FETÖ şüphelisinden 2'si daha adliyede

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2´si, adliyeye sevk edildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bursa başta olmak üzere 16 ilde FETÖ /PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 'mahrem imam' ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, geçen günlerde adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 15'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Emniyetteki işlemleri sonrası astsubay olduğu öğrenilen 2 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-15 10:45:58<br>
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