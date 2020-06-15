Mudanya’daki okullar LGS’ye hazır

Milli Eğitim Bakanlığı taradından ülke genelinde 20 Haziran’da gerçekleştirilecek olan LGS için Mudanya’daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Okullar, öğrencilerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sınava girebilmeleri için dezenfekte edildi.

Mudanya Belediyesi ekipleri 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ilçe genelinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Sınava girecek olan öğrencilerin ve öğretmenlerin elle temas edebileceği yerlerde dezenfekte çalışması yapan ekipler sınıflarda sıralar, masalar, kapı kolları ile lavaboları dezenfekte etti. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmelerini hedeflediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Öğrenci ve velilerimizden de yapılan uyarıları dikkate alarak tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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