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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek

DHA

TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>TFF 1´inci Lig´de heyecan bu hafta başlayacak. Süper Lig için 7 ekibin de iddiası bulunurken, önceki 5 sezonun da son 6 haftası kritik mücadelelere sahne oldu. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce iki ekip ile Süper Lig biletini alırken, bu kez bunu Bursa temsilcisi ile başarmaya çabalayacak.<br>TFF 1´inci Lig´de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisinin ardından ligin geri kalan haftası 19 Haziran Cuma günü başlayacak. Bu sezon şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçerken, Süper Lig için 7 ekip iddiasını sürdürüyor. 53 puana sahip lider Hatayspor, 6 puan farkla zirvedeki yerini korurken; 2´nci BŞB Erzurumspor 47, 3´üncü Bursaspor´un da 46 puanı bulunuyor. 4´üncü ve 5´inci basamakta 45´er puanlı Adana Demirspor ve Akhisarspor, 6´ncı ve 7´nci Fatih Karagümrük ile Altay da 43 puanla rakiplerini takibine devam ediyor. Bu denli zirve yarışının kızıştığı TFF 1´inci Lig´in önceki 5 sezonuna bakıldığında ise kalan 6 haftada zirvedeki ekiplerin, bazı istisnalar dışında değişmediği görülüyor. Geçtiğimiz sezon son 6 haftaya Denizlispor´un liderliğinde girilirken Gençlerbirliği ikinci, Hatayspor üçüncü sırada bulunuyordu. Sezon sonunda sıralama değişmezken; ilk iki sıradaki Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig´e yükseldi. Hatayspor Play-Off´ın finalinde Gazişehir Gaziantep FK´ya yenilerek, Süper Lig umutlarını erteledi.<br>2017/18 sezonundaki son 6 haftaya Çaykur Rizespor lider girerken, ikinci sırada MKE Ankaragücü bulunuyordu. Her iki ekibin de sezon sonu sıralaması değişmedi ve Süper Lig´e yükseldiler. Gerek 28´inci hafta, gerekse lig sonunda ilk 3´te yer almayan BŞB Erzurumspor ise Play-Off yoluyla Süper Lig´e çıktı. 2016/17 sezonunda son 6 haftaya Evkur Yeni Malatyaspor liderliğinde girilirken, ikinci sırada Eskişehirspor, üçüncü sırada Sivasspor bulunuyordu. Kalan 6 haftada iyi bir grafik gösteren Sivasspor, sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Malatya temsilcisi ikinci sırada bitirdi ve iki ekip Süper Lig´e yükseldi. Sezonu üçüncü tamamlayan Eskişehirspor ise Play-Off finalinde Göztepe´ye kaybetti. 2015/16 sezonunda son 6 haftaya Adanaspor lider, Kardemir Karabükspor ikinci ve Alanyaspor üçüncü sırada girdi. Sezon sonuna gelindiğinde sıralama değişmedi ve Adana ile Karabük temsilcileri Süper Lig´e yükseldi. Üçüncü tamamlayan Alanyaspor ise Play-Off finalinde Adana Demirspor´u yenmesinin ardından Süper Lig´e çıkan üçüncü ekip oldu. 2014/15 sezonundaki son 6 haftaya lider giren Kayserispor, sezonu şampiyonlukla noktaladı. 28´inci hafta sonunda Osmanlıspor üçüncü sırada yer alırken, kalan haftalardaki performansıyla ikinci sıraya yükseldi ve sezonu burada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı. 28´inci hafta sonunda ikinci sıradaki Adana Demirspor, geriye düşerken sezonu 5´inci noktalayan Antalyaspor, Play-Off finalinde Samsunspor´u yendi ve Süper Lig´e yükseldi.<br>İBRAHİM ÜZÜLMEZ´İN ORTAK NOKTASI<br>Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce Süper Lig´e yükselme başarısını iki kez gösterdi. Geçtiğimiz sezon 25´inci hafta itibariyle Ankara temsilcisinin başına geçen Üzülmez, takımın kalan haftalarda da başarı göstermesini sağladı ve ligi ikinci bitirerek Süper Lig´e çıkardı. Bir önceki sezonda ise Çaykur Rizespor´un başına 8´inci haftada gelen Üzülmez, Karadeniz temsilcisini şampiyonluğa taşıdı. Bu sezon Bursaspor´un başına 16´ncı hafta itibariyle geçen deneyimli teknik adamın aynı başarıyı üçüncü kez gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-15 12:15:09<br>

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