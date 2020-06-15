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BUÜ Rektörü Kılavuz: “Tüm öğrencinin aynı anda kampüste bulunmasını artık arzu etmiyoruz”

İHA

BUÜ Rektörü Kılavuz: “Tüm öğrencinin aynı anda kampüste bulunmasını artık arzu etmiyoruz”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ön lisans ve lisans alanında 25 Mayıs13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen online sınavlarda toplam 280 bin sınavı başarı ile tamamladıklarını açıkladı. Yeni dönemde uzaktan eğitim sisteminin daha da önemli olacağını vurgulayan Rektör Kılavuz; “Artık tüm öğrencinin kampüste bulunacağı bir ortamı düşünemiyoruz. Derslerin bir kısmının uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması için gerekli adımları atacağız” dedi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün ve Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ile birlikte online sınav sürecinden başarı ile çıkan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyaretinde bulundu. COVİD19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bundan sonraki dönemde de süreç kısmen devam edecek. En kısa zamanda normal sürece geçmeyi ümit ediyoruz. Devletimiz tedbirlerini aldı. 15 Mart’tan itibaren eğitim öğretimin uzaktan yapılması konusunda karar açıkladı. Üniversitemizin öğrencileri de kendi yaşadıkları kentlere gittiler. Bizler de hemen o andan itibaren mevcut duruma adaptasyonu nasıl sağlayacağımızı düşünmeye başladık. Uzaktan eğitimin 30 Mart’tan itibaren başlaması gerektiğini anladık. 78 yıl önce Üniversitemiz bünyesinde UKEY sistemi devreye alındı. Biz bu sistemi biraz daha iyileştirdik” diye konuştu.
Herhangi bir sıkıntı yaşamadan, 12 Haziran Cuma akşamı itibariyle 280 bini aşan öğrencinin sınavını başarılı bir şekilde tamamladıklarının bilgisini veren Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Öğrencilerimizle yaptığım konuşmalarda her zaman onlara moral verdim. Sistem yüklenmeden kaynaklı bazı zamanlarda sorunlar oluşturuyordu. Ancak bu sınav döneminde tüm sıkıntıların giderilmesi konusunda çok hassas davrandık. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmadı. Dekanlıklarımıza mazeret hakkı için çok düşük oranda başvuru yapıldı. Ben sınavdan önce; biz bu işten anlımızın akıyla çıkarsak 70 bin öğrenci ile Türkiye’de tarih yazarız, eğer başarısızlık söz konusu olursa bu sefer de tarihi tersinden yazarız demiştim. Bugün itibariyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’mız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve diğer kurumlarımız ile iyi bir noktaya geldik” şeklinde konuştu.
Gelecek eğitim öğretim döneminde de pandemi sürecinin devam edebileceğini vurgulayan A. Saim Kılavuz; “Eskiden olduğu gibi tüm öğrencinin kampüste bulunacağı bir ortamı düşünemiyoruz. Öğrencinin bir kısmı yüz yüze eğitim görürken, bir kısmı uzaktan senkron bir şekilde eğitim görebilecek. Mevcut duruma adapte olacak tedbirleri alıyoruz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız da öğrenci ile ilk muhatap olan birimimiz. Her zaman söylüyorum. Öğrenci bizim velinimetimiz. Aralarında mutsuz olanlar çıkabiliyor. Ancak bunlar çok cüzi sayıda kalıyor. Dolayısıyla iyi bir sınav dönemi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Personelimizin Üniversiteye olan aidiyet duygusunun bu anlamda ön plana çıktığını ve başarının bu şekilde yakalandığını düşünüyorum. Her birinize teker teker teşekkür ediyoruz. Tüm yönetici kadromuzla bu bağlamda teşekkür için sizlerin huzurunuza geldik. Bundan sonra da bu tablonun devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da online sınav konusunda ilk başlarda olumsuz düşüncelerin daha fazla olduğunu, ancak süreç ilerledikçe memnuniyetin arttığını aktardı. Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, sistemin uygulanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiklerini söyledi.

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