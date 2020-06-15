Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (2)

<br>ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç´ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren S.Ö. ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip, götürdüğü öğrenilen Y.K. ve A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Derya EVREN<br>2020-06-15 14:47:29<br>
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