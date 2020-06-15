Bursa Adliyesi'nde korona virüs alarmı...Karantinaya alındı İdari İşler Müdürlüğü ve 5 Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde karantina uygulandığı öğrenildi.

Bursa'da yeni normal ile birlikte hareketlenen Bursa Adliyesi'nde korona virüs paniği yaşanıyor.

Daha önce İnfaz Bürosu'nda çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı.

Bursa adliyesinde bu kez İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen vakalar üzerine karantina uygulamasına başlandı. Mahkeme başkan ve heyeti dahil personeli 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.