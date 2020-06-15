Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balkondan düşen down sendromlu Gökhan Obuz (30) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki down sendromlu Gökhan Obuz olay yerinde hayatını kaybetti. Obuz'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesinin üzüntüsü yürekleri dağladı.
Obuz'un vefatı ile alakalı soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.