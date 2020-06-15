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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da polis maske denetimine başladı Maske takmayanlara 392 TL ceza kesildi

İHA

1 Haziranda başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle bir çok kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.

Bursa'da polis maske denetimine başladı Maske takmayanlara 392 TL ceza kesildi

1 Haziranda başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde de yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle bir çok kişiye 392'şer lira para cezası kesildi.
Dünyayı yakıp kavuran korona virüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Normalleşme süresiyle birlikte bir çok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı.
İnegöl ilçesinde de yetkililer denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl'de polis; maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor. İnegöl genelinde en işlek caddede görev yapan polisler; maskesiz dolaşanları maske takma konusunda uyardı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar, "Gideceğim yer kısa, maskeyi cebimde unutmuşum" gibi bahaneler sıraladı.
Ekipler kuralları valilik emrine uymayanlara 392 lira idari cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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