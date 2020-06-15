Bursa'da 1,5 milyon liralık iş makinesi, alev alev yandı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) BURSA´nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağında, alevlerin sardığı 1,5 milyon liralık iş makinesi, kullanılamaz hale geldi. <br>Olay, saat 15.00 sıralarında, Fındıklı yolundaki maden ocağında meydana geldi. Kaya delme işlemi yapılan ve 1 milyon 500 bin lira değerinde olan iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden operatör, iş makinesinden inerek, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı iş makinesi, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-15 17:09:29<br>
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