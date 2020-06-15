Annesi alışveriş yaparken yola çıkan çocuğa minibüs çarptı

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, aniden yola çıktığı öne sürülen Bilal Demir'e (4), yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Orhangazi ilçesindeki Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Annesi manavda alışveriş yapan Bilal Demir, iddiaya göre, bir anda yola atladı. Bu sırada Bilal'e Salih Ö. (36) yönetimindeki 16 M 8532 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bilal, yaralandı. Durumu gören annesi Bilal Demir'in yanına koşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis sevk edildi. Bilal yoldan geçen sürücü tarafından otomobille Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bilal Demir, ardından Bursa merkezdeki bir başka hastaneye sevk edildi. Bilal Demir'in tedavisinin devam ettiği bildirildi. <br>Polis, sürücüsünün ifadesine başvurduktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-06-15 17:23:25<br>

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