Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ı vefatının 631’inci yılında Kosova ve Bursa’daki kabirleri başında eş zamanlı olarak düzenlenen anma programları ile yad etti.

1389 yılında düzenlenen Kosova Savaşı’nı kazanan Sultan Murad, muharebe sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi. Murad Hüdavendigar’ın kalbi ve iç organları şehit düştüğü Kosova’da gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek Bursa’ya getirildi ve Çekirge Mahallesi’nde yaptırılan türbeye defnedildi. Osmangazi Belediyesi, Osmanlı’ya Avrupa kapısını açan ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılmasını sağlayan şehit padişah 1. Murad Hüdavendigar’ı yad etmek için Kosova ve Bursa’daki kabirleri başında eş zamanlı olarak anma programları düzenledi.

Bursa ve Kosova’da dualar edildi

Şehit padişah için her yıl farklı zamanlarda hem Kosova hem de Bursa’daki kabri başında anma programları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle anma programlarını eş zamanlı olarak düzenledi. Pandemi dolayısıyla Kosova’daki programa Türkiye’den katılım olmazken, Bursa’dan Sultan Murad’ın Kosova’daki türbesine canlı bağlantı yapıldı. Eş zamanlı olarak her iki türbenin başında okunan dualar ile Sultan Murad yad edildi.

Murad Hüdavendigar Han’ı anma programında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğu ile davetliler katıldı. Kosova’da düzenlenen programa ise; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Piriştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova İslam Birliği Başkanvekili ile milletvekilleri katılım sağladı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunup, maske takılarak gerçekleştirilen Murad Hüdavendigar’ı anma programında ilk olarak Çekirge’deki 1. Murad Hüdavendigar Camii’nde Mevlidi Şerif okundu. İkindi namazının ardından Sultan Murad’ın türbesine geçilerek şehit padişahın kabri başında dua edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı Sultan Murad Hüdavendigar’ı şehadetinin 631’inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Murad Hüdavendigar için 15 yıldır her yıl hem Bursa’da hem de şehit edildiği Kosova’da anma programı düzenlediklerini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi, ilk olarak 2005 yılında Recep Altepe döneminde Sultan Murad için Bursa’daki kabri başında anma programı düzenledi. 2006 yılından itibaren ise de Kosova’daki kabri başında da şehit padişah için anma programları gerçekleştirildi. 15 yıldır Kosova’da ve Bursa’da Sultan Murad’ı anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bu yıl 1. Murad Hüdavendigar’ı Anma Programı’nı diğer yıllardan farklı bir şekilde düzenledik. Kosova’daki anma programına maalesef bu yıl katılım sağlayamadık. Sosyal mesafeye kuralına uyup, maskemizi takarak Bursa’dan şehit padişahımızı anıyoruz. Sultan Murad, İslamiyet’in Balkanlara yayılmasını sağlarken, Osmanlı’ya 3 kıtanın kapılarının açılmasına da vesile oldu. Gitmiş olduğu yere de huzuru, barışı ve güveni götürdü. Bugün bizler iki farklı ülkede şehit padişahımızı anıyorsak, bu O’nun insani düşüncesi, insanları dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin kucaklamasının ve güvence altına almasının yansımasıdır” dedi.

Dündar: “Dünyaya Sultan Murad’ın mesajını verdik”

Atalarımızın bizlere bıraktığı mesajları iyi anlamamız gerektiğini vurgulayan Dündar, “Bizlere bırakılan mirası iyi okuyup, göremiyorsak geleceğe doğru sağlam şekilde ilerleyemeyiz. O günün şartlarında atalarımız üç kıtada hüküm sürmüşler. Türkiye Cumhuriyeti, milleti ile devleti ile yeniden ayakta. Korona virüs ile mücadele de en başarılı ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti oldu. Dünyanın en zengin ülkelerine tıbbi malzeme yardımında bulundu. İşte bu bizim dünyaya yeniden 1326 yılında Sultan Murad’ın verdiği mesaj gibi insanlığa hizmet için buradayız dedik. Tüm dünya ülkelerinin sağlık sistemi çökerken, Türkiye bu süreci en iyi yöneten devlet oldu. İnşallah, bu virüsten biran önce kurtulalım. Tarihteki misyonumuza bürünmeye başladık. Yeniden aynı şekilde güçlü bir devlet olarak insanlığa hizmet etmeye devam edelim. Şehit padişahımızın ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

