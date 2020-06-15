Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (3)

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<br>2'Sİ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST<br>Bursa'da tekel bayi işletmecisi Yılmaz Aslankılıç´ı, para meselesi yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren Sezgin Özfındukkıran ile olayda şüpheliyi araçlarıyla getirip götürdüğü öğrenilen Yiğit K. ve A.G.'nin, adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemece tutuklanan Sezgin Özfındukkıran ile Yiğit K., cezaevine gönderildi. A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNANDerya EVREN<br>2020-06-15 20:12:50<br>

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