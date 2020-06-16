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BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası

DHA

BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.<br>BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada Gürsu Şubesi ile ilgili abonelik hizmetlerinin yakındaki Kestel ve Yıldırım şubelerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu. BUSKİ´den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:<br>"BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulaması yapılacaktır. Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir. Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir. Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr'den tüm hizmetlerimize ulaşabilirler." DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gürsu İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-16 05:24:01<br>

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