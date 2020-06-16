Yerel tiyatroların sorunlarını ele aldılar

Bursa’daki yerel tiyatro toplulukları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu öncülüğünde toplanarak yerel tiyatroların sorunlarını ve bundan sonraki süreçte yapılabilecekleri ele aldılar.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Bursa’daki yerel tiyatro topluluklarını Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu toplantı salonunda bir araya getirdi. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Bursa’daki 15 yerel tiyatro topluluğunun oluşturduğu Bursa Tiyatro Platformu katıldı. İlk kez gerçekleşen tanışma toplantısında öncelikle yerel tiyatroların sorunları ele alındı. Toplantıda ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle 1 Temmuz’a kadar faaliyetlerine ara veren tiyatroların bundan sonraki süreçte neler yapacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yeni süreçte çocuk tiyatrosu ve gençlik tiyatrosu konusunda yerel tiyatro topluluklarına nasıl destek verebileceği ve ortak üretim adına atılacak adımlar da konuşuldu.

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