Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

İHA

Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.

Bursa Valiliğinden yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa Valiliği, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleriyle ilgili yeni bir İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıkladı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:
"Korona virüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8556 sayılı Genelgesi 31.05.2020 tarih 63 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 8591 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 66 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar faaliyet göstermesine ve İçişleri Bakanlığının 09.06.2020 tarih 9137 sayılı Genelgesi 10.06.2020 tarih 79 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile saat 24.00'e kadar hizmet verebilmelerine izin verilmiştir. İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih 9680 sayılı Genelgesi 02.06.2020 tarih 74 sayılı il Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alınmıştır. Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs11 Haziran 2020 tarihleri arasında korona virüs vaka sayıları 1000'in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve 14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1195, 1459 ve 1562 olarak açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir eğilim olduğunu göstermektedir. Korona virüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu nedenle yukarıda belirtilen İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uyulması önem arz etmektedir. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ve COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler ulaşmaktadır."
Bu kapsamda alınan kararlar şu şekilde maddelendi:
"1. Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesine, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin artırılmasına,
2. Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmelerine, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanmasına, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılmasına,
3. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih ve E.1262393 sayılı yazısı ile normalleşme süreci kapsamında, sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerinin sağlanması açısından, faaliyetlere ara verilen hayvan pazarlarından alt yapısı uygun olan ve kontrollü giriş çıkış sağlayabilecek hayvan pazarlarının uygun olanlarının açılması bildirilmiştir. Bu kapsamda Mustafakemalpaşa ve Nilüfer Alaaddinbey hayvan pazarlarının alt yapılarının uygun olduğu ve kontrollü girişçıkış sağlanabileceği değerlendirilmiş olup yeniden faaliyete geçmesine,Kaymakamlarımızca konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İştahsız çocuklara yemek yedirmenin yolları
YEREL HABERLER İştahsız çocuklara yemek yedirmenin yolları
Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ediyorlar
YEREL HABERLER Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ...
Bakanlıktan Kestel’e süpürge aracı
YEREL HABERLER Bakanlıktan Kestel’e süpürge aracı
Yerel tiyatroların sorunlarını ele aldılar
YEREL HABERLER Yerel tiyatroların sorunlarını ele aldılar
Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor
Bursa'da BUSKİ Şubesi 14 gün karantina altına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da BUSKİ Şubesi 14 gün karantina altına alındı
Bursa trafiğinde dört nala koştu Bursa'da başıboş at trafikte araçlarla yarıştı
YEREL HABERLER Bursa trafiğinde dört nala koştu Bursa'da başıboş at ...
BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası
Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıldı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü, şemsiye ile yağmurdan ...
Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde vurulma anı kamerada (3)
YEREL HABERLER Tekel bayi işletmecisinin müşterilerin gözü önünde ...
Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla oynarken 5 metre yükseklikten düşen ...
Caminin kubbesinden düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Caminin kubbesinden düşen çocuk ağır yaralandı
Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı
YEREL HABERLER Sultan Murad Bursa ve Kosova'da dualarla anıldı
Araziye yüzlerce tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza
YEREL HABERLER Araziye yüzlerce tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 ...
Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken şahsa 88 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken şahsa 88 bin 500 ...
Yanmak üzereyken çarptığı aracın sürücüsü kurtardı Bursa'da önündeki araca çarparak yanmaya başlayan araçtaki sürücüyü çarptığı aracın sürücüsü kurtardı
YEREL HABERLER Yanmak üzereyken çarptığı aracın sürücüsü ...
Nilüfer Belediyespor hentbolda transfere devam ediyor
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor hentbolda transfere devam ediyor
Annesi alışveriş yaparken yola çıkan çocuğa minibüs çarptı
YEREL HABERLER Annesi alışveriş yaparken yola çıkan çocuğa minibüs ...
Milyonluk iş makinesi küle döndü
YEREL HABERLER Milyonluk iş makinesi küle döndü
Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon 7Days EuroCup'ta
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, gelecek sezon 7Days ...
Bursa'da 1,5 milyon liralık iş makinesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 1,5 milyon liralık iş makinesi, alev alev ...
4 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı
YEREL HABERLER 4 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı
Bursa’da yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu
YEREL HABERLER Bursa’da yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası ...
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinada
YEREL HABERLER Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X